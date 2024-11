Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +7,6°C e +8,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37% al mattino, aumentando progressivamente fino a raggiungere il 99% nel corso della sera. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 13,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 55% e il 66%. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-est, con intensità che varierà tra 2,6 km/h e 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 9,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 77%. Anche in questo intervallo, il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. La sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità, che si attesterà attorno al 79%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 9°C. L’umidità continuerà a rimanere elevata, raggiungendo il 76%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile prepararsi a giornate grigie e fresche. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, con possibili schiarite e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.1° perc. +7.5° Assenti 5.3 NO max 4.5 Maestrale 65 % 1029 hPa 5 nubi sparse +7.6° perc. +7° Assenti 5.1 NO max 4.3 Maestrale 63 % 1029 hPa 8 nubi sparse +10° perc. +8.6° Assenti 0.3 ONO max 0.9 Maestrale 60 % 1030 hPa 11 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 4.5 SE max 2.1 Scirocco 55 % 1029 hPa 14 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 3.8 SE max 1.8 Scirocco 61 % 1028 hPa 17 nubi sparse +9.5° perc. +9.2° Assenti 5 NNO max 4.4 Maestrale 79 % 1030 hPa 20 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.2 NO max 4 Maestrale 75 % 1030 hPa 23 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 NO max 3.2 Maestrale 70 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.