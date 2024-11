Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Venerdì 15 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si presenteranno durante la notte. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La serata si preannuncia serena e fresca, con venti leggeri che accompagneranno il calar della notte.

Durante la notte, le condizioni meteo a Carbonia saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 51%. La temperatura si aggirerà intorno ai 15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,2°C. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 2,8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attestandosi all’81%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si passerà da pioggia leggera a nubi sparse e, successivamente, a poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18,4°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 17,8°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 11,1 km/h. L’umidità scenderà, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 4%. Le temperature inizieranno a calare, attestandosi sui 17,6°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, intorno al 46%.

La sera porterà con sé un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 11,6°C entro la notte. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.4° perc. +15° prob. 45 % 4.1 NO max 5.8 Maestrale 76 % 1018 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14° prob. 35 % 5.7 E max 6.2 Levante 80 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° prob. 19 % 5.5 SE max 7.2 Scirocco 78 % 1021 hPa 11 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° prob. 11 % 9 OSO max 9.7 Libeccio 60 % 1021 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.3° Assenti 10.5 ONO max 11.4 Maestrale 47 % 1021 hPa 17 cielo sereno +13.5° perc. +12.3° Assenti 5.4 N max 6.8 Tramontana 54 % 1022 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11° Assenti 4.3 ENE max 4.3 Grecale 59 % 1023 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 4.1 NE max 4.1 Grecale 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.