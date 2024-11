Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Cerignola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sempre più coperto. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, accompagnata da venti forti. La sera non porterà significativi cambiamenti, con temperature in lieve calo e venti che continueranno a mantenere intensità elevata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cerignola vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 14,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20,4 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 45,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la temperatura salirà fino a 19,2°C entro le 11:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 37,3 km/h e raffiche fino a 64,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto e la temperatura massima toccherà i 20°C. I venti continueranno a soffiare forti, con velocità di circa 36,3 km/h e raffiche che potranno arrivare fino a 60,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà attorno al 48%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con venti che raggiungeranno i 49,6 km/h e raffiche fino a 81,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 999 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cerignola mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvole. Si prevede che i venti forti possano persistere, rendendo necessario prestare attenzione, soprattutto per chi si trova all’aperto. La situazione meteo sarà monitorata attentamente per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Cerignola

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 21.7 SO max 46.1 Libeccio 69 % 1008 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° prob. 2 % 24.9 SO max 49.8 Libeccio 68 % 1006 hPa 8 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° prob. 2 % 28.4 SO max 60.5 Libeccio 60 % 1005 hPa 11 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° prob. 2 % 37.3 OSO max 64.2 Libeccio 54 % 1003 hPa 14 cielo coperto +19.3° perc. +18.6° prob. 8 % 29.9 OSO max 57.1 Libeccio 52 % 1002 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° prob. 8 % 38.4 OSO max 70.8 Libeccio 58 % 1000 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +15.7° Assenti 47.9 OSO max 80.4 Libeccio 55 % 1000 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +15.1° prob. 2 % 39.3 O max 66.9 Ponente 58 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:31

