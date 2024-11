Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa che influenzerà le condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 6°C, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento della temperatura percepita. La mattina porterà un cielo prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto e temperature stabili. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno nuovamente, mantenendosi attorno ai 7°C.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di 6,6°C. La velocità del vento sarà di circa 18,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 25%.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 5°C a 9,4°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi intorno ai 10 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 19%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,8°C. La velocità del vento sarà molto ridotta, intorno ai 6 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno a 7,5°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6,8 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 44%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature fresche e una predominanza di cielo nuvoloso. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta dovranno tenere in considerazione le temperature fresche e la possibilità di un clima variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.1° perc. +2.5° Assenti 20.1 O max 30.2 Ponente 51 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.2° perc. +1.4° Assenti 19.5 ONO max 35.2 Maestrale 48 % 1022 hPa 7 cielo sereno +5° perc. +2.2° Assenti 12.7 O max 20.9 Ponente 50 % 1026 hPa 10 poche nuvole +7.9° perc. +5.9° Assenti 11.2 ONO max 15.5 Maestrale 42 % 1028 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.2° Assenti 6 NO max 7.8 Maestrale 36 % 1028 hPa 16 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.6 ESE max 4.1 Scirocco 40 % 1030 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +7.7° Assenti 6.2 SSO max 7.1 Libeccio 44 % 1031 hPa 22 cielo coperto +7.6° perc. +6.6° Assenti 6.4 OSO max 6.1 Libeccio 45 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:35

