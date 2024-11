Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo un buon soleggiamento, mentre i venti si presenteranno leggeri e provenienti principalmente da direzioni orientali. La temperatura percepita sarà generalmente confortevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con un cielo coperto intorno a mezzanotte, con una temperatura di +10,3°C e un’umidità elevata al 92%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse fino alle prime luci dell’alba. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo circa +9,1°C alle 05:00, con venti leggeri che si manterranno attorno ai 4-5 km/h.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +12,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le condizioni di umidità miglioreranno, scendendo al 75% entro le 09:00. Il picco di temperatura si raggiungerà intorno a mezzogiorno, con +17,2°C e una copertura nuvolosa ridotta al 13%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i +17,5°C alle 13:00. Le condizioni di vento saranno stabili, con velocità che varieranno tra i 5 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52-63%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +9,2°C alle 21:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con umidità che salirà fino all’85%. I venti leggeri da est-nord-est accompagneranno la serata, mantenendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del sole e di temperature miti, perfetta per godere delle bellezze del territorio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4 E max 3.9 Levante 92 % 1022 hPa 5 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.8 ENE max 4.6 Grecale 90 % 1021 hPa 8 poche nuvole +12.1° perc. +11.3° Assenti 4.4 E max 5.1 Levante 75 % 1021 hPa 11 poche nuvole +16.5° perc. +15.7° Assenti 4.7 NE max 7 Grecale 56 % 1020 hPa 14 cielo sereno +17.5° perc. +16.7° Assenti 5.2 NNE max 11.1 Grecale 53 % 1019 hPa 17 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 6.2 NNE max 8.2 Grecale 72 % 1020 hPa 20 cielo sereno +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.5 NE max 5.5 Grecale 83 % 1021 hPa 23 cielo sereno +8.2° perc. +7.4° Assenti 5.8 ENE max 5.7 Grecale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:53

