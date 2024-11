Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo coperto nella notte a nubi sparse nella mattina e nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti da est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, i cieli saranno coperti con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1029 hPa. I venti soffieranno leggeri, con velocità di circa 5,3 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 12°C entro le 08:00 e i 17,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 59%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 12,6°C alle 17:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 77%. I venti rimarranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10,1°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 89%. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni evidenziano un clima piuttosto stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del freddo nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.5° perc. +9.1° Assenti 5.4 E max 5.2 Levante 88 % 1029 hPa 5 cielo coperto +8.8° perc. +8.1° Assenti 5.9 E max 5.6 Levante 87 % 1029 hPa 8 nubi sparse +12° perc. +11.2° Assenti 5.5 E max 6.9 Levante 74 % 1029 hPa 11 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 5.2 E max 7.1 Levante 60 % 1028 hPa 14 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° Assenti 4.6 E max 7.5 Levante 60 % 1027 hPa 17 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 2.9 ENE max 3.1 Grecale 77 % 1028 hPa 20 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 4.8 ENE max 4.8 Grecale 84 % 1028 hPa 23 nubi sparse +10.1° perc. +9.5° Assenti 4.6 ENE max 4.3 Grecale 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:56

