Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un incremento di nubi sparse nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 3,1°C al mattino e i 13,1°C nel pomeriggio, con un calo previsto nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 3,1°C. L’umidità sarà alta, intorno all’87%, e il vento si manterrà debole, proveniente da Nord-Est.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che saliranno lentamente, raggiungendo i 10,6°C intorno alle 10:00. L’umidità diminuirà progressivamente, mentre il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra i 3 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della temperatura, che toccherà il picco di 13,1°C alle 13:00. Il cielo sarà inizialmente sereno, ma si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa con l’arrivo di nubi sparse. L’umidità si attesterà attorno al 48%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 5,6°C a mezzanotte. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 35%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre con condizioni meteo favorevoli, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni, ma senza particolari eventi meteorologici significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.5° perc. +2.1° Assenti 5.6 NNE max 6 Grecale 89 % 1022 hPa 5 cielo sereno +3.1° perc. +3.1° Assenti 3.2 NE max 3.9 Grecale 87 % 1022 hPa 8 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.3 NE max 4.8 Grecale 71 % 1023 hPa 11 cielo sereno +11.9° perc. +10.5° Assenti 5.2 NNE max 7.5 Grecale 51 % 1023 hPa 14 cielo sereno +13° perc. +11.6° Assenti 4.1 N max 7.5 Tramontana 51 % 1022 hPa 17 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 3 N max 3.2 Tramontana 65 % 1023 hPa 20 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.3 ENE max 3.3 Grecale 69 % 1024 hPa 23 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.5 ENE max 3.5 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.