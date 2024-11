Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Corigliano Calabro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento con l’arrivo della mattina, quando il sole farà capolino e le nuvole si diraderanno. Le temperature oscilleranno tra i 7,8°C e i 15,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 8,4°C e una copertura nuvolosa del 91%. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 8,2°C alle 02:00. Tuttavia, già dalle 04:00, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,5°C intorno alle 12:00. Durante questa fase della giornata, l’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 44%, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La brezza leggera proveniente da direzione variabile contribuirà a rendere l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare gradualmente, passando da un massimo di 15,4°C alle 13:00 fino a raggiungere i 10,5°C alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni, con umidità che si attesterà attorno al 69%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1021 hPa, contribuendo a un clima generale di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano un Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile abbassamento delle temperature a partire da Lunedì. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa giornata favorevole per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima piacevole e di un cielo limpido.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 5 % 0.3 S max 6.7 Ostro 78 % 1021 hPa 4 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° prob. 1 % 3.9 SO max 8.5 Libeccio 81 % 1022 hPa 7 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° Assenti 1.4 OSO max 5.8 Libeccio 68 % 1022 hPa 10 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 5.5 NE max 8.5 Grecale 47 % 1021 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14.2° Assenti 5.2 NNE max 6.6 Grecale 45 % 1020 hPa 16 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 2.6 S max 4.9 Ostro 69 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.5° perc. +9° Assenti 5.5 SO max 6.8 Libeccio 67 % 1022 hPa 22 cielo sereno +9° perc. +8° Assenti 7.4 SO max 8.8 Libeccio 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:36

