Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Le condizioni meteo per Domenica 10 Novembre a Foggia si preannunciano caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima attesa intorno ai 18,7°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, oscillando tra il 52% e il 99%.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 55% entro le prime luci dell’alba. La ventilazione sarà leggera, proveniente da Nord Ovest, con velocità di circa 7,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 18,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 76%. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare a 18,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 16,6°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di piogge leggere, specialmente verso le ore serali. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 22,1 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 14,7°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 75%. La ventilazione si manterrà vivace, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Domani si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il panorama. Dopodomani, invece, ci si aspetta un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Foggia

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° prob. 3 % 6.7 NO max 7.6 Maestrale 89 % 1021 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° prob. 6 % 7.2 NO max 12.5 Maestrale 84 % 1021 hPa 8 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 4 % 11.7 NO max 18.9 Maestrale 76 % 1021 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 14.9 N max 14.6 Tramontana 55 % 1020 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +16.8° prob. 14 % 14.9 N max 15.2 Tramontana 57 % 1019 hPa 17 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° prob. 15 % 14.7 NNO max 24.4 Maestrale 73 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.1 mm 14.9 NO max 25.7 Maestrale 75 % 1020 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 25 % 14.3 NO max 26.9 Maestrale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:40

