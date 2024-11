Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Gravina di Catania si prevede una giornata caratterizzata da un inizio con poche nuvole e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,8°C durante la notte a un massimo di 20,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali, con valori che toccheranno il 96%.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina si presenterà simile, con un lieve aumento delle temperature che raggiungeranno i 20,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con una percentuale che non supererà il 13%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nubi sparse diventeranno più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 48%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 19°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino alle 17:00, ma già dalle 18:00 si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm.

La sera porterà un incremento della pioggia, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre l’umidità aumenterà, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina di Catania indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un netto miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 20°C e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Pertanto, si consiglia di prepararsi per una giornata di pioggia leggera, ma di rimanere ottimisti per il ritorno del bel tempo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 83 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.9° perc. +14.5° prob. 1 % 3.7 NNO max 4.4 Maestrale 82 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.7° perc. +17.4° prob. 6 % 0.8 NNE max 5.2 Grecale 71 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.3° perc. +19.9° prob. 5 % 6.9 ESE max 6.4 Scirocco 60 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 8 % 10.9 E max 10.5 Levante 69 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 8 % 8.6 ESE max 11.6 Scirocco 79 % 1024 hPa 20 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.16 mm 4.9 ESE max 8 Scirocco 84 % 1024 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 15 % 2.5 S max 4.3 Ostro 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.