Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà già coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C e una leggera brezza proveniente da sud-est. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge, che si intensificheranno nel corso della mattina.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con accumuli di pioggia che raggiungeranno i 0,26 mm. Le temperature percepite si manterranno tra i 14,5°C e i 15°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a presentare piogge leggere e temperature simili a quelle della mattina. La pioggia si manterrà leggera, con accumuli che varieranno tra i 0,16 mm e i 0,28 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, e il vento si farà sentire con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo confermeranno la persistenza di cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno sui 14°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà alta, intorno all’86%, e le condizioni di vento non varieranno significativamente rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Si prevede che le temperature rimarranno fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo. Domani e dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori piogge, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Gravina di Catania

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 18 % 1.9 SSE max 4.9 Scirocco 76 % 1020 hPa 5 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 26 % 2.7 ESE max 5.6 Scirocco 79 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.15 mm 2.7 E max 7.7 Levante 79 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.25 mm 2.1 NNO max 4.3 Maestrale 82 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.2 mm 3.1 E max 6.9 Levante 80 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.24 mm 6.7 ENE max 11.1 Grecale 85 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.5° perc. +14.3° 0.11 mm 5.5 NE max 10.9 Grecale 85 % 1019 hPa 23 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 33 % 3 NNE max 6.6 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:50

