Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lucera si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno, con picchi che raggiungeranno i 18,9°C nel pomeriggio. La notte sarà caratterizzata da cieli sereni, mentre nel corso della giornata si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’84%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con una velocità di circa 6,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 11:00, si registrerà una temperatura di 17,9°C e una copertura nuvolosa pari a 0%, il che garantirà un’ottima visibilità. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 52%. I venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno i 18,9°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno fino alle 16:00, quando si registrerà un aumento della copertura nuvolosa fino al 3%. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà. A partire dalle 18:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 12,7°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 91%. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno all’81%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 2,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Tuttavia, le temperature si manterranno su valori miti, rendendo le giornate comunque piacevoli. Si consiglia di approfittare della mattinata e del pomeriggio di Martedì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più nuvolose e fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 7.2 ONO max 7.8 Maestrale 84 % 1025 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +9.9° Assenti 6.4 O max 6.4 Ponente 82 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 5.4 NO max 6.6 Maestrale 68 % 1026 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 6.8 N max 5 Tramontana 52 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +17.9° Assenti 6.6 NNE max 4.5 Grecale 46 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 5.1 NE max 5.3 Grecale 72 % 1025 hPa 20 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° Assenti 2.3 O max 2.4 Ponente 81 % 1025 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 2.6 O max 2.6 Ponente 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.