Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Manfredonia si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un clima fresco al mattino, che si riscalderà leggermente durante il pomeriggio, per poi tornare a temperature più basse in serata. La presenza di nuvolosità sarà un elemento costante, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà parzialmente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 15,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 16%, e il vento si farà più vivace, raggiungendo i 11,2 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi al 74%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà nuovamente, con un aumento della nuvolosità e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 95%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 23,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, al 27%, e il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 54,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere, attestandosi a 1009 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità e venti freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° prob. 3 % 8.1 SO max 12.1 Libeccio 85 % 1014 hPa 5 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 3 % 6.9 SSO max 12.7 Libeccio 85 % 1013 hPa 8 poche nuvole +15.7° perc. +15.2° Assenti 11.2 SSO max 26.1 Libeccio 74 % 1013 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 20.2 SO max 34.1 Libeccio 62 % 1012 hPa 14 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° prob. 1 % 24.7 OSO max 38.7 Libeccio 65 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 19.7 SO max 39.8 Libeccio 73 % 1011 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 22.5 OSO max 46.9 Libeccio 75 % 1010 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 25.2 OSO max 54.8 Libeccio 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:31

