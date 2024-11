Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 53%, e il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’intensità di nuvolosità che si aggirerà attorno al 47%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che la settimana proseguirà con un clima stabile, senza significative variazioni, rendendo il mese di Novembre piuttosto gradevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.7 ONO max 4.8 Maestrale 86 % 1026 hPa 5 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 4.6 O max 5.4 Ponente 87 % 1026 hPa 8 nubi sparse +16° perc. +15.5° Assenti 5 O max 6.9 Ponente 74 % 1026 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 2 NO max 4.7 Maestrale 58 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 5.5 E max 6.6 Levante 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 1.1 ONO max 7 Maestrale 82 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 6 NO max 8.4 Maestrale 85 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° Assenti 4.9 NO max 8.1 Maestrale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:39

