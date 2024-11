Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 18,6°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutto il giorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 1 km/h e i 7,7 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,5°C alle ore 13:00, per poi scendere a 15,6°C entro le ore 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le precipitazioni non sono previste, e l’umidità si manterrà su valori piuttosto alti, oscillando tra l’65% e l’88%.

Nella sera, le temperature continueranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e i venti si manterranno leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti, tipici di questa stagione. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non favoriranno schiarite significative. La situazione meteo rimarrà stabile, e si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 1.3 NNO max 2.5 Maestrale 85 % 1028 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 2 O max 3.1 Ponente 86 % 1028 hPa 8 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 2 SO max 3.1 Libeccio 76 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 4 E max 4.5 Levante 64 % 1028 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 7.7 E max 8 Levante 67 % 1027 hPa 17 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.6 NE max 7.1 Grecale 82 % 1028 hPa 20 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 3.2 NO max 3.7 Maestrale 83 % 1028 hPa 23 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° Assenti 5.9 ONO max 6.8 Maestrale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:40

