Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Matera di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si attenuerà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 14,1°C durante la mattina. La presenza di nuvolosità sarà predominante, con un progressivo miglioramento verso la sera.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 6%.

Durante la mattina, il tempo si farà più instabile, con pioggia leggera che inizierà a cadere. Le temperature saliranno fino a 14,1°C alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 95%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,18 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13°C. La probabilità di pioggia diminuirà, con valori che si stabilizzeranno attorno al 4%. La brezza si farà più leggera, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si aggireranno intorno ai 10°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 66%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° prob. 25 % 9.9 NO max 13.8 Maestrale 84 % 1020 hPa 4 pioggia leggera +10.3° perc. +9.6° 0.11 mm 10.5 NO max 17.4 Maestrale 85 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +11.5° perc. +10.7° 0.18 mm 9.3 NNO max 19.2 Maestrale 78 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +13.7° perc. +12.8° 0.13 mm 10.1 N max 13.6 Tramontana 63 % 1021 hPa 13 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° prob. 4 % 12.8 N max 13.8 Tramontana 58 % 1020 hPa 16 cielo coperto +11.9° perc. +10.8° Assenti 8.1 NNE max 12.1 Grecale 63 % 1021 hPa 19 nubi sparse +10.4° perc. +9.2° Assenti 4.4 NE max 6.1 Grecale 66 % 1022 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:36

