Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Matera si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi sparse durante la giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,5°C e i 17,8°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 18,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali, con valori che supereranno il 90%.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano una situazione di nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54%, mentre l’umidità sarà in aumento, raggiungendo il 83%. La brezza leggera proveniente da nord-nord ovest accompagnerà la notte, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 17,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 51%, e l’umidità inizierà a diminuire, attestandosi intorno al 45%. Il vento, sempre da nord-nord est, si farà sentire con una leggera intensità, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,8°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 13,4°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, toccando il 29% alle 16:00. Tuttavia, l’umidità inizierà a risalire, portandosi al 67% entro le 17:00. Anche in questo frangente, il vento rimarrà moderato, con velocità che potranno arrivare fino a 11 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 10,8°C e l’umidità salirà notevolmente, superando il 90%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e un incremento dell’umidità, specialmente durante le ore serali. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare della giornata di Sabato, mentre per le serate successive si consiglia di prepararsi a condizioni più umide e fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.3° perc. +9.5° Assenti 6.4 NNO max 6.6 Maestrale 81 % 1026 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +8.5° Assenti 8 NNO max 8.2 Maestrale 85 % 1026 hPa 7 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 7.6 NNO max 11.5 Maestrale 80 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.4° perc. +15.5° Assenti 7.5 N max 7.7 Tramontana 53 % 1024 hPa 13 nubi sparse +17.8° perc. +16.8° Assenti 9.6 NNE max 8.7 Grecale 45 % 1022 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 11.4 NNE max 18.5 Grecale 67 % 1022 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 9.2 N max 13.5 Tramontana 85 % 1023 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +10.4° Assenti 9.6 NNO max 14.8 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.