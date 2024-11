Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Milazzo per Sabato 23 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una leggera variabilità nuvolosa nel corso della giornata. I dati indicano una temperatura che oscillerà tra i 14,5°C e i 17,7°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 53,9 km/h durante le ore notturne, mentre nel pomeriggio si attenueranno.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 17,7°C e una copertura nuvolosa del 40%. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 47,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 16,6°C alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C e 17,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 25 km/h e i 41,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 54%.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con un massimo del 54% alle ore 14:00. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 15,8°C alle 17:00. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno attorno ai 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo indicano un fine settimana all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi fluttuazioni termiche e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per godere di momenti di svago e relax.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 40.3 ONO max 50.7 Maestrale 54 % 1018 hPa 5 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 40.4 ONO max 48.3 Maestrale 56 % 1020 hPa 8 poche nuvole +16.8° perc. +15.9° Assenti 31.5 ONO max 38.7 Maestrale 54 % 1023 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +15.8° Assenti 20.2 NNO max 20.2 Maestrale 52 % 1025 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.4° Assenti 9.8 N max 10 Tramontana 46 % 1027 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +14.7° Assenti 1.9 ESE max 4.2 Scirocco 48 % 1029 hPa 20 poche nuvole +14.4° perc. +13.5° Assenti 16.7 S max 18 Ostro 62 % 1032 hPa 23 poche nuvole +14.5° perc. +13.5° Assenti 16.6 S max 20.2 Ostro 56 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:40

