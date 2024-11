Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di cieli sereni e poche nuvole nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si attesteranno attorno ai 6°C durante le ore notturne, per poi salire fino a raggiungere i 13,8°C nel primo pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Novara presenterà un cielo coperto con una temperatura di circa 6,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’85%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 4,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi attorno ai 6°C fino alle prime luci dell’alba. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 16%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 12,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 62% alle 44%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che varierà tra 5,4 km/h e 8,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo così una mattinata asciutta e gradevole.

Nel pomeriggio, Novara vivrà un miglioramento significativo delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 13,8°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 15,9 km/h e oltre, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,1 km/h. La bassa umidità, attorno al 41%, contribuirà a rendere l’atmosfera più confortevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 4,4°C entro la mezzanotte. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 12,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un clima fresco ma stabile, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del clima fresco e asciutto troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 12 % 2.8 NNO max 3.3 Maestrale 79 % 999 hPa 5 nubi sparse +5.8° perc. +5.1° prob. 19 % 4.9 NO max 6.2 Maestrale 81 % 997 hPa 8 nubi sparse +7.1° perc. +7.1° prob. 7 % 4.5 ONO max 9 Maestrale 75 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +10° prob. 2 % 8.4 NO max 13.6 Maestrale 63 % 996 hPa 14 cielo sereno +13.7° perc. +12.2° prob. 11 % 8 NNO max 17.8 Maestrale 41 % 996 hPa 17 poche nuvole +8.8° perc. +5.6° prob. 7 % 22.6 N max 49.8 Tramontana 35 % 1001 hPa 20 poche nuvole +6.7° perc. +3.8° Assenti 15.4 N max 37.9 Tramontana 34 % 1004 hPa 23 poche nuvole +4.4° perc. +1.5° Assenti 12.5 NNO max 26.3 Maestrale 41 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:48

