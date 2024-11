Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un aumento della temperatura nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno tra i 4,4°C e i 11,6°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, raggiungendo punte significative nel pomeriggio e in serata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa fino al tardo pomeriggio, per poi aumentare con l’arrivo di piogge leggere nella serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 4,4°C e una percezione termica di 1,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 10,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, con una pressione atmosferica di 1005 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 8,9°C entro mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 2,6 km/h e 7,3 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente fino a metà giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,2°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità fino a 27,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 61%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 10,4°C. Le raffiche di vento diventeranno forti, con punte di 80,9 km/h, e la probabilità di pioggia leggera aumenterà, portando a una possibile pioviggine. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 998 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente in serata, quando le precipitazioni potrebbero manifestarsi. La situazione climatica rimarrà monitorata, con aggiornamenti costanti sulle previsioni meteo per garantire la sicurezza e il comfort della popolazione.

