Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Perugia di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 5%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere il cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 48%. Anche in questa fase della giornata, il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-17°C, con un leggero calo previsto verso le ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +9°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno dominerà la scena, con l’umidità che si manterrà attorno all’80%. Il vento, sempre debole, non creerà particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e prevalentemente soleggiato. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, non si escludono possibili variazioni, quindi sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.3 NNE max 4.3 Grecale 87 % 1026 hPa 5 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.7 NNE max 3.6 Grecale 84 % 1025 hPa 8 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 4.1 NNE max 4.7 Grecale 68 % 1026 hPa 11 cielo sereno +16.5° perc. +15.5° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 50 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.5° perc. +16.5° Assenti 3.5 N max 5.4 Tramontana 49 % 1024 hPa 17 cielo sereno +11.9° perc. +11° Assenti 4.3 NNE max 4.4 Grecale 69 % 1024 hPa 20 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° Assenti 4.4 NNE max 4.4 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.7 NE max 3.6 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:55

