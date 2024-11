Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia indicano un Giovedì 7 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa varierà, ma si prevede che nel pomeriggio e in serata il cielo sarà completamente coperto. Le temperature, che inizieranno a salire dalla notte, raggiungeranno il loro picco intorno al pomeriggio, per poi scendere nuovamente in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h, provenienti principalmente da Nord-Est.

Durante la notte, Perugia si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 7,9°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1029 hPa. Le condizioni di vento saranno leggere, con una velocità di circa 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10,6°C entro le 08:00. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno all’80%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo un clima relativamente tranquillo.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 16,1°C intorno alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da poche nuvole a nubi sparse, e infine a cielo coperto. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80% nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 8,6°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di cieli coperti e umidità elevata. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, quando si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.6° perc. +6.9° Assenti 5.4 NNE max 5.1 Grecale 92 % 1029 hPa 5 nubi sparse +7.2° perc. +6.5° Assenti 5.3 NNE max 5.1 Grecale 92 % 1029 hPa 8 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 4.7 NE max 5.9 Grecale 80 % 1030 hPa 11 poche nuvole +15.1° perc. +14.2° Assenti 5.4 NNE max 6.2 Grecale 59 % 1028 hPa 14 poche nuvole +15.9° perc. +15.1° Assenti 6.7 NNE max 7.8 Grecale 57 % 1027 hPa 17 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 7.2 NNE max 6.9 Grecale 80 % 1028 hPa 20 cielo coperto +9.6° perc. +8.8° Assenti 6.6 NNE max 6.4 Grecale 87 % 1029 hPa 23 cielo coperto +8.6° perc. +7.8° Assenti 6 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.