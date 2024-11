Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Perugia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 8,8°C e i 9,3°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature saliranno fino a 16,2°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà sopra il 50%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord-Nord Est, con intensità che varierà tra i 1,8 km/h e i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,9°C entro le ore serali. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 69%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. L’umidità rimarrà elevata, e le condizioni di calma del vento persisteranno. Non si prevedono cambiamenti significativi fino a notte fonda, quando le temperature scenderanno nuovamente, mantenendosi sopra i 9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che tenderanno a rimanere stabili. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria piuttosto fresca. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima piuttosto grigio e umido, con temperature che non scenderanno drasticamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.6 NNE max 3.3 Grecale 84 % 1025 hPa 5 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 3 NE max 2.9 Grecale 81 % 1025 hPa 8 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 2.2 NNE max 2.4 Grecale 67 % 1025 hPa 11 cielo coperto +15.7° perc. +14.7° Assenti 1.9 NNO max 1.9 Maestrale 54 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 1.6 NO max 1.9 Maestrale 56 % 1024 hPa 17 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 2.9 NNE max 3 Grecale 69 % 1024 hPa 20 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° Assenti 3.3 NNE max 3.3 Grecale 75 % 1025 hPa 23 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 3 NE max 2.9 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.