Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Pisticci di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di schiarite. Le temperature si attesteranno intorno ai 5°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 14°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di +5,6°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le 02:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a +5,3°C. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 4,7°C alle 06:00, ma già dalle 07:00 si assisterà a un miglioramento, con il ritorno delle nubi sparse e un aumento della temperatura fino a +6,2°C.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole e raggiungendo i 10,7°C alle 09:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 13,9°C a mezzogiorno, con condizioni di cielo sereno che caratterizzeranno anche il pomeriggio. Durante questa fase della giornata, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori che si attesteranno intorno agli 8°C alle 17:00. La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno lentamente, arrivando a 7°C alle 20:00. La ventilazione rimarrà debole, favorendo una sensazione di calma e tranquillità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e un cielo che continuerà a rimanere sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di una piacevole settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.7° perc. +4.8° Assenti 5.2 ONO max 5.4 Maestrale 54 % 1032 hPa 4 cielo coperto +5° perc. +3.5° Assenti 7 ONO max 7 Maestrale 51 % 1031 hPa 7 nubi sparse +6.2° perc. +5° Assenti 6.4 ONO max 7.3 Maestrale 45 % 1031 hPa 10 poche nuvole +12.2° perc. +10.2° Assenti 2.4 N max 3.1 Tramontana 29 % 1029 hPa 13 cielo sereno +14.1° perc. +12.2° Assenti 3.1 E max 3.6 Levante 25 % 1027 hPa 16 cielo sereno +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.7 S max 5.7 Ostro 41 % 1026 hPa 19 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.6 SSO max 4.5 Libeccio 49 % 1027 hPa 22 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.3 SO max 3.8 Libeccio 52 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:29

