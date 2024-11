Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Pisticci si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. I venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 19°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà inizialmente caratterizzato da poche nuvole, ma nel corso delle ore si intensificherà la presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 51%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,5 km/h, e l’umidità scenderà al 41%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 68%, con venti che continueranno a soffiare da ovest-sudovest a una velocità di circa 20 km/h. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 26%, mentre i venti continueranno a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort atmosferico.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisticci indicano una giornata di Martedì 19 Novembre all’insegna della stabilità, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un clima favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate serene e miti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +9.4° Assenti 5 O max 4.8 Ponente 84 % 1015 hPa 4 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.4 O max 4.3 Ponente 85 % 1014 hPa 7 poche nuvole +11.1° perc. +10.3° prob. 4 % 3.2 OSO max 3.9 Libeccio 78 % 1015 hPa 10 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° Assenti 10.3 SSO max 19.2 Libeccio 51 % 1014 hPa 13 nubi sparse +19° perc. +18° prob. 1 % 17.9 SO max 23.8 Libeccio 41 % 1012 hPa 16 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° Assenti 17.9 OSO max 33.4 Libeccio 58 % 1012 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° prob. 1 % 10.7 SO max 24.8 Libeccio 69 % 1013 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11° prob. 4 % 9.1 SO max 16.8 Libeccio 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:32

