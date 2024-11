Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. I dati meteo mostrano temperature che si manterranno relativamente miti, ma con venti sostenuti che potrebbero rendere la percezione termica più fredda. La probabilità di precipitazioni sarà alta, specialmente durante le ore della mattina e del pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 33,6 km/h da sud-ovest, con raffiche che potranno toccare i 70,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente e si registreranno piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 14,9°C, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 46,1 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’83%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,35 mm entro le ore 09:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che persisteranno fino alle ore 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 13,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e il vento si manterrà forte, con velocità che potranno variare tra i 30 km/h e i 39,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, ma gli accumuli si ridurranno rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e si registreranno ulteriori piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,6°C. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque percepibile, con valori intorno ai 8,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e non si prevedono significative variazioni nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione atmosferica potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 30 % 36.9 OSO max 70.8 Libeccio 76 % 1004 hPa 5 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 40 % 43.1 OSO max 81.6 Libeccio 78 % 1001 hPa 8 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.28 mm 46.2 OSO max 79.4 Libeccio 83 % 1000 hPa 11 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.79 mm 45.8 OSO max 76 Libeccio 78 % 998 hPa 14 pioggia leggera +13.6° perc. +12.9° 0.12 mm 39 OSO max 64.6 Libeccio 73 % 997 hPa 17 cielo coperto +12.9° perc. +11.9° prob. 40 % 30.7 O max 53.4 Ponente 63 % 997 hPa 20 pioggia leggera +11° perc. +10.3° 0.49 mm 11.8 O max 21.3 Ponente 80 % 1001 hPa 23 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° prob. 37 % 8.2 NNE max 17.7 Grecale 81 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:44

