Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvolosità e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 6,6°C e 8,2°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 11°C intorno alle 10:00, accompagnata da nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 11,3°C. Infine, la sera vedrà un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno a circa 9°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Poggibonsi avrà poche nuvole, con una temperatura di 6,6°C e una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 62% alle 04:00. La temperatura percepita si manterrà tra 4,7°C e 6,8°C, con una leggera intensità del vento.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, toccando i 10,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 28%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Alle 12:00, la temperatura raggiungerà i 11,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia praticamente assente.

La sera porterà un parziale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno a circa 9°C e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Est, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi e qualche sporadica pioggia. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta una settimana caratterizzata da un clima tipicamente autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Poggibonsi

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.7° perc. +4.6° Assenti 10.5 SE max 12.3 Scirocco 76 % 1031 hPa 5 nubi sparse +8.2° perc. +6.8° Assenti 8.9 SE max 11.6 Scirocco 73 % 1030 hPa 8 nubi sparse +8.8° perc. +7.4° Assenti 9.3 SE max 16.4 Scirocco 77 % 1029 hPa 11 nubi sparse +11° perc. +10° Assenti 8.6 SE max 14 Scirocco 72 % 1027 hPa 14 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° Assenti 7 SE max 12 Scirocco 75 % 1025 hPa 17 nubi sparse +9.6° perc. +8.6° Assenti 7.8 SE max 7.4 Scirocco 82 % 1025 hPa 20 poche nuvole +9.6° perc. +8.5° prob. 1 % 8.2 SE max 8 Scirocco 85 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 9.6 SE max 14.7 Scirocco 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:41

