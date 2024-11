Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Poggibonsi si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore mattutine e pomeridiane, mentre nel corso della sera si assisterà a un aumento della nuvolosità. Le temperature percepite si manterranno tra i 4,3°C e i 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 4,3°C alle 05:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0% e un’umidità che si attesterà intorno al 65%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,7 km/h e i 3,4 km/h, proveniente principalmente da Est e Nord Est.

La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 8°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 2%. Proseguendo verso le 11:00, la temperatura raggiungerà i 13,2°C, mantenendo una condizione di cielo sereno e un’umidità in calo fino al 46%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 14°C alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole a partire dalle 14:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,4 km/h, con direzione Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 46%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della nuvolosità. Alle 20:00, la temperatura sarà di 8,6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 6%. La velocità del vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. L’umidità salirà fino al 78%, creando un’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, le previsioni del tempo suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori moderati e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.1 ENE max 3.3 Grecale 68 % 1024 hPa 5 cielo sereno +4.3° perc. +4.3° Assenti 3 ENE max 3.2 Grecale 65 % 1024 hPa 8 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 2.6 E max 2.9 Levante 56 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.2° perc. +11.8° Assenti 2.8 NO max 2.5 Maestrale 46 % 1023 hPa 14 poche nuvole +13.8° perc. +12.5° Assenti 3.1 O max 4.9 Ponente 49 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 4 SSE max 4.3 Scirocco 65 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.6° perc. +7.6° Assenti 6.8 SSE max 6.7 Scirocco 78 % 1021 hPa 23 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° Assenti 7.3 SSE max 8.5 Scirocco 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.