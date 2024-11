Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20°C nel pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h. La serata si presenterà con cieli coperti e temperature in calo, rendendo necessario un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La copertura nuvolosa sarà del 26%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. I venti soffieranno debolmente da Est-Sud Est, con velocità di circa 3,6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 92% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 20°C entro le 12:00. La percezione del calore sarà leggermente inferiore, con valori attorno ai 19,6°C. I venti rimarranno leggeri, con intensità che varierà tra 0,5 km/h e 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con la presenza di poche nuvole e una temperatura massima di 20,2°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 18%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C entro le 23:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. I venti continueranno a essere leggeri, ma la sensazione di freschezza aumenterà, rendendo consigliabile un abbigliamento più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo e una maggiore instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Sabato prevalentemente nuvolosa, si prevede un inizio di settimana con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Pertanto, sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.6 ESE max 3.4 Scirocco 85 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 4.4 ESE max 4.3 Scirocco 85 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.6 ESE max 3.9 Scirocco 74 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 1.9 NO max 1.7 Maestrale 58 % 1023 hPa 14 poche nuvole +19.9° perc. +19.4° Assenti 4.5 NO max 4 Maestrale 58 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 2.4 N max 2.6 Tramontana 80 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 2.1 ENE max 2.3 Grecale 80 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 3.9 NE max 4 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:01

