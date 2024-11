Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre nella mattina si registreranno valori minimi di circa 12°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle prime ore del giorno. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 97%. La velocità del vento sarà di circa 14,6 km/h, con direzione da Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a diminuire, raggiungendo i 12,4°C intorno alle 07:00. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 36,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 67%.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 99%. I venti, sebbene più leggeri, continueranno a soffiare da direzioni variabili, mantenendo una certa vivacità. L’umidità si attesterà attorno al 50%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, e la copertura nuvolosa scenderà al 30%. I venti si attenueranno, ma rimarranno comunque presenti, con velocità di circa 22 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Venerdì, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° prob. 3 % 10.4 O max 19.3 Ponente 57 % 1002 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +15.4° prob. 2 % 17.4 ONO max 25.5 Maestrale 54 % 1003 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° prob. 4 % 28.2 NNO max 36.7 Maestrale 67 % 1007 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +12.7° prob. 2 % 23.2 NNO max 24.2 Maestrale 55 % 1009 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +12.9° prob. 1 % 8.6 N max 9.3 Tramontana 45 % 1009 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +12.5° prob. 2 % 10.1 SSE max 12.8 Scirocco 50 % 1010 hPa 19 poche nuvole +13° perc. +12.3° Assenti 22.4 S max 29.3 Ostro 73 % 1009 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° prob. 1 % 15.1 S max 19.4 Ostro 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:30

