Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Policoro di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera schiarita, con poche nuvole, per poi tornare a un cielo nuvoloso nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 15,6°C e i 23,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Policoro avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 93% alle 02:00, con temperature che scenderanno fino a 14,8°C.

La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente coperto. Alle 08:00, la temperatura salirà a 18,6°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 90%. Proseguendo verso le 11:00, si raggiungerà il picco di 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 33%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1021 hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà leggermente, con la presenza di poche nuvole. Alle 13:00, la temperatura sarà di 23,4°C, con una copertura nuvolosa del 19%. Questo trend di schiarita continuerà fino alle 15:00, quando si registrerà una temperatura di 21,6°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a una sensazione di freschezza.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C alle 22:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo l’umidità attorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima mite troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, anche se il cielo non sarà sempre sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 8.6 NO max 10 Maestrale 58 % 1022 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +13.5° Assenti 8.8 NO max 10.8 Maestrale 56 % 1022 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +15.4° Assenti 7.8 NO max 10.2 Maestrale 49 % 1022 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +20.6° Assenti 7 N max 11.6 Tramontana 35 % 1021 hPa 13 poche nuvole +23.4° perc. +22.6° Assenti 5.9 NNE max 13.2 Grecale 31 % 1020 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +18.5° Assenti 4.8 SE max 7.8 Scirocco 49 % 1020 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +16.9° Assenti 5 NO max 5.9 Maestrale 54 % 1022 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 10.5 NO max 16.1 Maestrale 56 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:46

