Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Durante la notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88% e temperature intorno ai +11,2°C. La mattina porterà un miglioramento, con un passaggio a cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +17,9°C entro mezzogiorno. Martedì 19 Novembre, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 20,1°C. Mercoledì 20 Novembre, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature stabili intorno ai 19,1°C e venti sostenuti fino a 36,5 km/h. Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 18,5°C e venti che raggiungeranno i 42,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Lunedì 18 Novembre

Durante la notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,2°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +10,4°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a +12°C, e continuerà a crescere fino a raggiungere +17,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, scendendo al 5%. La velocità del vento varierà tra 5,1 km/h e 9 km/h, mantenendosi generalmente leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55-66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature si manterranno tra +15,9°C e +17,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità si attesterà tra il 57% e il 68%, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole. Le temperature scenderanno a +14,4°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Martedì 19 Novembre

La notte di Martedì 19 Novembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +13,1°C. La temperatura percepita sarà di +12,5°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 6%. L’umidità si manterrà attorno al 78%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +15,7°C, raggiungendo i 20,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 11%. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 10,9 km/h, mantenendosi generalmente leggera. L’umidità scenderà al 50-66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46-55%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nella sera, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole. Le temperature scenderanno a +15°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,3 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata favorevole per attività all’aperto.

Mercoledì 20 Novembre

La notte di Mercoledì 20 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +14,4°C. La temperatura percepita sarà di +13,7°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 1%. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a +17,9°C, raggiungendo i 20,6°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 36,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53-60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 30,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57-60%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno a +18,6°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 33,3 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata adatta per attività indoor.

Giovedì 21 Novembre

La notte di Giovedì 21 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +18°C. La temperatura percepita sarà di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 31,4 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 20%. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto. Alle 08:00, la temperatura scenderà a 10,2°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 97%. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 42,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno a +17,4°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21,6 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata adatta per attività indoor.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, alternando momenti di sereno a fasi di cielo coperto. Le temperature si manterranno generalmente miti, con venti moderati che potrebbero rendere l’aria più fresca, soprattutto nelle ore serali. Si consiglia di approfittare delle giornate più soleggiate per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero essere più adatte per rimanere al chiuso.

