Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo autunnale. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai +8,8°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno un massimo di +16,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6% durante le ore centrali della giornata.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo si presenterà stabile e sereno, con temperature che varieranno tra +8,8°C e +7,6°C. La brezza leggera garantirà una sensazione di freschezza, ma senza precipitazioni in vista. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà e porterà con sé un clima gradevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +15,4°C entro le ore di pranzo. Anche in questa fase, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 50%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +16,7°C intorno alle 13:00, mantenendosi sopra i +16°C fino alle 14:00. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est, con intensità che varierà da leggera a vivace, raggiungendo punte di 22,5 km/h. La sensazione di calore sarà accentuata dalla bassa umidità, che contribuirà a rendere il clima particolarmente piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +9,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità risalirà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature che continueranno a mantenersi sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.1° perc. +6.8° Assenti 8 ENE max 9.3 Grecale 74 % 1021 hPa 5 cielo sereno +7.6° perc. +6° Assenti 9 E max 14.6 Levante 71 % 1021 hPa 8 cielo sereno +10.5° perc. +9.3° Assenti 8.4 E max 17.9 Levante 66 % 1023 hPa 11 cielo sereno +15.4° perc. +14.3° Assenti 12.2 ENE max 20.1 Grecale 50 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 12.6 ENE max 22.5 Grecale 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 9.3 ENE max 18.5 Grecale 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.6° perc. +7.6° Assenti 7.1 ENE max 10.7 Grecale 72 % 1021 hPa 23 poche nuvole +7.4° perc. +6.1° Assenti 7.7 E max 9 Levante 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:53

