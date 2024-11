Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e un aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, accompagnata da venti sostenuti provenienti da Ovest – Sud Ovest. Le temperature si manterranno relativamente elevate, oscillando intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con piogge persistenti e una temperatura che si attesterà attorno ai 15°C. Il vento, che si presenterà forte, potrebbe creare disagi, specialmente durante le ore centrali della giornata.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di cieli coperti e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14°C. Tuttavia, il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo un clima fresco e umido. La sera porterà con sé un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che tenderanno a scendere. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori perturbazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.1 mm 42.6 OSO max 74.7 Libeccio 75 % 1003 hPa 5 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.25 mm 47.3 OSO max 76.1 Libeccio 79 % 1000 hPa 8 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.61 mm 48.1 OSO max 73.4 Libeccio 80 % 999 hPa 11 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.28 mm 44.3 OSO max 68 Libeccio 73 % 997 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° prob. 8 % 32.3 OSO max 49.6 Libeccio 72 % 995 hPa 17 pioggia leggera +13.9° perc. +13.1° 0.21 mm 20.7 O max 35.1 Ponente 68 % 997 hPa 20 pioggia leggera +11.4° perc. +10.7° 0.18 mm 7.2 O max 16.5 Ponente 79 % 1000 hPa 23 cielo coperto +9.2° perc. +8° prob. 16 % 8.6 NE max 14.4 Grecale 77 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:46

