Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 6,1°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo passerà a essere coperto, portando con sé piogge di varia intensità, che culmineranno in forti precipitazioni nel tardo pomeriggio e nella sera. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 30 km/h, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature fresche, che si aggireranno attorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un incremento della nuvolosità. Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 11,1°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la situazione cambierà drasticamente nel pomeriggio, quando il cielo diventerà completamente coperto e si inizieranno a registrare le prime piogge leggere.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, ma l’umidità aumenterà notevolmente, raggiungendo valori superiori all’80%. Le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge moderate che si intensificheranno nel tardo pomeriggio. La sera porterà con sé forti piogge, con accumuli significativi che potranno superare i 4 mm. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 12-15°C, mentre il vento soffierà con forza, creando condizioni di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo la giornata di Giovedì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.6° perc. +3.4° Assenti 9.8 ENE max 16.7 Grecale 80 % 1006 hPa 5 nubi sparse +5° perc. +3.3° Assenti 7.3 E max 7.9 Levante 82 % 1007 hPa 8 poche nuvole +6.7° perc. +5.3° Assenti 7.5 ENE max 10.5 Grecale 76 % 1009 hPa 11 nubi sparse +10.5° perc. +9.1° Assenti 6.6 E max 7.7 Levante 58 % 1008 hPa 14 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° Assenti 4 SO max 15.9 Libeccio 62 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +12° perc. +11.1° 0.2 mm 26.6 OSO max 50.9 Libeccio 69 % 1001 hPa 20 forte pioggia +12.1° perc. +11.5° 4.27 mm 25 SSO max 51.4 Libeccio 82 % 998 hPa 23 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.49 mm 47.6 SO max 84 Libeccio 79 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:45

