Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Lunedì 4 Novembre a Pontedera si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo cieli limpidi e visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Le previsioni del tempo indicano un proseguimento di questa stabilità anche nel pomeriggio, con valori termici che si manterranno sopra i 14°C.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, ma rimarranno comunque gradevoli, oscillando tra i 14°C e i 19°C. La direzione del vento continuerà a essere prevalentemente da nord e nord-ovest, con intensità leggera. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C, mantenendo sempre cieli sereni e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontedera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il tempo, con un’assenza di precipitazioni e un’umidità moderata. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate serene per godere del clima mite che Pontedera avrà da offrire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.3° perc. +10.6° Assenti 5.2 ENE max 5 Grecale 80 % 1025 hPa 5 cielo sereno +10.7° perc. +9.9° Assenti 5.4 E max 5.2 Levante 79 % 1025 hPa 8 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 5.4 E max 6.8 Levante 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 3.4 ENE max 3.6 Grecale 56 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 1 N max 1.5 Tramontana 55 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 2.7 NNO max 2.9 Maestrale 73 % 1024 hPa 20 cielo sereno +13° perc. +12.4° Assenti 1.5 ENE max 1.7 Grecale 79 % 1025 hPa 23 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 3.4 ENE max 3.4 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:00

