Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La notte si presenterà con cielo coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,4°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 12,3 km/h, creando una leggera sensazione di freschezza. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a un cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte della mattina. Alle 08:00, la temperatura salirà a 9°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 44%.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 14,1°C intorno a mezzogiorno. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo l’ingresso di raggi solari. La brezza leggera, con velocità di circa 11,5 km/h, contribuirà a rendere l’aria più gradevole. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 53%, garantendo un clima piuttosto secco.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con temperature che toccheranno i 14,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che permetterà di godere di un’ottima visibilità. Le temperature inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio, ma rimarranno comunque sopra i 9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di precipitazione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori freschi ma gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. La situazione meteo si stabilizzerà, offrendo opportunità per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.9° perc. +4.8° Assenti 11.1 NE max 20.6 Grecale 77 % 1022 hPa 5 nubi sparse +6.4° perc. +4.4° Assenti 9.9 ENE max 18.8 Grecale 79 % 1022 hPa 8 nubi sparse +9° perc. +7.6° Assenti 9 ENE max 19.1 Grecale 71 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13.2° perc. +12° Assenti 12.9 ENE max 17.5 Grecale 56 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 10.3 ENE max 16.3 Grecale 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.4 NE max 5.7 Grecale 71 % 1020 hPa 20 cielo sereno +7.6° perc. +6.5° Assenti 6.6 ENE max 6.3 Grecale 77 % 1021 hPa 23 nubi sparse +6.8° perc. +5.6° Assenti 6.8 NE max 6.5 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.