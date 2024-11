Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Siena si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con valori termici che si attesteranno intorno ai 9°C durante la notte e che saliranno gradualmente fino a raggiungere un massimo di circa 17°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che si aggireranno attorno al 70% durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, Siena vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che si manterranno tra i 8°C e i 9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,6 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 9,4°C alle 07:00. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento parziale, con un passaggio a nubi sparse e un incremento della temperatura che raggiungerà i 16,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 61%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco di 17,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 79%, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con valori che non supereranno i 6,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una copertura che si aggirerà attorno al 65%. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità aumenterà, portandosi fino al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena indicano una giornata variabile, con temperature fresche e una copertura nuvolosa predominante. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Siena senza il caldo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.6 ENE max 3.8 Grecale 77 % 1026 hPa 5 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.1 ENE max 4.2 Grecale 81 % 1026 hPa 8 nubi sparse +11.6° perc. +10.6° Assenti 4.2 ENE max 5.1 Grecale 69 % 1027 hPa 11 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 4.6 E max 5.8 Levante 55 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 4.3 E max 6.8 Levante 53 % 1026 hPa 17 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 2.8 NNE max 3.2 Grecale 69 % 1027 hPa 20 nubi sparse +10.1° perc. +9.2° Assenti 4.8 ENE max 4.5 Grecale 75 % 1028 hPa 23 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.7 ENE max 4.5 Grecale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:56

