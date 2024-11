Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto fresco e un progressivo aumento delle temperature nel corso della giornata. Le condizioni meteorologiche si presenteranno con una predominanza di nuvole e piogge, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,2°C, con un cielo prevalentemente coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà di circa 14,5 km/h da est-nord-est, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le condizioni miglioreranno leggermente, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si alzeranno fino a 10,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 28% e il 38%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra 3,7 km/h e 7,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 50%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il clima cambierà nuovamente, con un ritorno a condizioni di cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,6°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con piogge leggere che si intensificheranno verso sera. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,6 km/h e le raffiche potranno arrivare fino a 40,4 km/h. L’umidità salirà al 63%, creando un’atmosfera umida e fresca.

La sera porterà con sé piogge più consistenti, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potranno arrivare fino a 0,7 mm. Il vento sarà forte, con velocità che toccheranno i 36,1 km/h e raffiche fino a 62,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, rendendo l’aria ancora più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento solo nel weekend. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, pianificando con attenzione le proprie uscite.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +4.2° perc. +1.2° Assenti 12.3 ENE max 27.4 Grecale 78 % 1007 hPa 5 nubi sparse +2.5° perc. +2.5° Assenti 4.3 ENE max 4.9 Grecale 89 % 1008 hPa 8 poche nuvole +4.9° perc. +4° Assenti 5 E max 6.7 Levante 74 % 1009 hPa 11 nubi sparse +9.5° perc. +9.1° Assenti 5.3 SE max 6.2 Scirocco 50 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 12.3 SO max 33.7 Libeccio 57 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +9° perc. +6.2° 0.32 mm 19.6 SSO max 40.4 Libeccio 70 % 1003 hPa 20 pioggia leggera +10.6° perc. +9.6° 0.14 mm 25.5 S max 55.5 Ostro 72 % 1000 hPa 23 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° prob. 85 % 33 SSO max 62.1 Libeccio 82 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:43

