Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Siena si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizieranno intorno ai 9,8°C, subiranno un incremento fino a raggiungere i 16,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,2 km/h e i 4,1 km/h, con direzione prevalentemente da Est.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 07:00. Le temperature si manterranno tra i 9,9°C e i 12°C fino a mezzogiorno, con un’umidità che si aggirerà intorno all’84%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 16,6°C alle 13:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari raffiche. La situazione non cambierà significativamente fino alla sera, quando le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 10°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siena indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo in sporadici momenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.3 ENE max 3.5 Grecale 86 % 1025 hPa 5 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.4 E max 3.7 Levante 88 % 1025 hPa 8 cielo coperto +12° perc. +11.2° Assenti 4.1 E max 4.9 Levante 74 % 1025 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 3.1 E max 3.1 Levante 58 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 1.7 ESE max 2.1 Scirocco 57 % 1024 hPa 17 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 1.2 ENE max 1.7 Grecale 70 % 1024 hPa 20 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 2.5 NE max 2.7 Grecale 72 % 1025 hPa 23 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3 ENE max 3.1 Grecale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:57

