Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Siena indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. I dati mostrano una predominanza di nuvole e una temperatura che si attesterà su valori relativamente freschi, con picchi massimi intorno ai 12,8°C. La presenza di vento forte e raffiche significative accompagnerà la giornata, rendendo la percezione termica più bassa rispetto ai valori effettivi.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest con velocità che raggiungerà i 37,8 km/h, portando a condizioni di burrasca forte. La probabilità di precipitazioni sarà del 63%, ma non si prevedono piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. La pioggia leggera si manifesterà intorno alle 07:00, con una temperatura di 10,2°C e una velocità del vento di 28,3 km/h. Le nuvole continueranno a dominare il cielo fino a metà mattinata, quando si passerà a nubi sparse e una lieve diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,4°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo di 12,8°C intorno alle 12:00 e si manterranno su valori freschi, scendendo fino a 6,3°C nel tardo pomeriggio. Il vento si calmerà, passando a una brezza leggera con velocità di circa 7 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 3,3°C entro la 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%, e il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere preparati a possibili variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani, ci si aspetta un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, mentre dopodomani si prevede un ulteriore miglioramento, con condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +13° prob. 44 % 47.1 OSO max 98.4 Libeccio 68 % 995 hPa 5 cielo coperto +12.1° perc. +11° prob. 34 % 34.8 O max 64.2 Ponente 62 % 997 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +8.8° prob. 37 % 20.3 O max 39.7 Ponente 65 % 1000 hPa 11 nubi sparse +12.4° perc. +11° prob. 14 % 14.3 NNO max 21.6 Maestrale 46 % 1003 hPa 14 cielo sereno +12.1° perc. +10.2° Assenti 9.4 NNO max 17.1 Maestrale 32 % 1005 hPa 17 cielo sereno +6.3° perc. +4.9° Assenti 7 N max 7.3 Tramontana 37 % 1009 hPa 20 cielo coperto +4.5° perc. +4.5° prob. 5 % 3.8 NE max 4 Grecale 45 % 1013 hPa 23 cielo coperto +3.3° perc. +2.2° Assenti 4.8 NE max 4.8 Grecale 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:43

