Allerta Meteo, il weekend dell’Immacolata inizia con rovesci e temporali: ecco dove

Allerta meteo nel weekend dell’Immacolata per l’arrivo di una saccatura nordatlantica. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una saccatura di origine nord-atlantica interesserà i settori centro-settentrionali del dominio di previsione nella seconda parte della giornata” di oggi, sabato 7 dicembre, spiega PRETEMP. “L’avvezione di aria fredda in quota con passaggio frontale freddo al suolo determineranno condizioni favorevoli allo sviluppo di convezione non profonda. Un livello di pericolosità 0 sarà valido per i settori centro-occidentali del dominio per rovesci o temporali non forti“.

Nella seconda parte della giornata di oggi “la saccatura in quota e il fronte freddo succitati faranno il loro ingresso in area mediterranea, accompagnati da un corposo flusso umido nei medio-bassi strati. Lungo la linea frontale si potrà sviluppare convezione non profonda in ambiente con MUCAPE < 500 J/kg e PWAT massime intorno ai 25-30 mm. I fenomeni più intensi interesseranno i settori centro-occidentali del dominio. Il CAPE sarà concentrato maggiormente nei bassi livelli con SREH > 200 m^2/s^2 e bassi LCL su Mar di Sardegna e Medio Tirreno dove non si esclude la possibilità di formazione di trombe marine nella tarda serata“, riporta il bollettino PRETEMP. “La rapida evoluzione della situazione sinottica con intensa ventilazione nord-occidentale in coda al fronte non permetterà accumuli importanti al suolo, mentre alcuni modelli prevedono intensità orarie massime intorno a 20 mm/h. Dalle variabili analizzate lo scenario di pericolosità è compatibile con un livello 0 per rovesci o temporali non forti“.

