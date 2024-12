Malore Bove, il calciatore Mandragora litiga con un addetto | VIDEO

MeteoWeb

Momenti di grande paura al Franchi nel corso di Fiorentina-Inter, sfida valevole per il campionato di Serie A. L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino insieme ai dirigenti del club viola, in contatto con il presidente Rocco Commisso, sono all’ospedale Careggi dove è ricoverato il centrocampista Edoardo Bove dopo un malore al 17′ del primo tempo del match con l’Inter. All’ospedale anche il papà, la ragazza del giocatore e il sindaco di Firenze, Sara Funaro. A minuti è attesa tutta la Fiorentina per stare vicino al proprio compagno. Arrivati da pochi minuti anche alcuni compagni di Bove, tra questi Biraghi, Martinez Quarta, Mandragora, Terracciano e Ranieri.

Nei momenti di grande tensione i calciatori Mandragora e Dimarco hanno raggiunto l’ambulanza dove era stato trasportato il centrocampista, chiedendo spiegazioni agli addetti in mondo concitato. Molto preoccupato anche Ranieri.

ranieri e mandragora che si incazzano per la gestione di merda idem pic.twitter.com/ZY1JKA06Lm — terry (@imperterritaa) December 1, 2024

