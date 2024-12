Maltempo e neve, Italia nella morsa di gelo e vento forte: danni e disagi da Nord a Sud, il punto della situazione | LIVE

MeteoWeb

Ondata di maltempo e disagi in questa Antivigilia di Natale. Vento forte, pioggia, mareggiate stanno bersagliando dalla notte le Marche dove si registra un crollo termico e anche nevicate nell’hinterland delle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata. Il vento, previsto dall’allerta gialla in atto con forza fino a burrasca fino al primo pomeriggio, ha provocato onde alte e causato la caduta di molti alberi e rami in strada e su diverse auto, creando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime luci dell’alba proprio per il forte vento che sta imperversando sia sulle alture sia sulla fascia costiera.

Maltempo Marche, attivati COC

A Senigallia, colpita da alluvioni nel 2014 e nel 2022, il Comune ha aperto il Centro Operativo Comunale a causa del maltempo: monitorato in particolare il fiume Cesano, il cui livello è particolarmente alto, oltre agli altri corsi d’acqua Misa e Nevola che in passato sono esondati. Il sottopasso del Cesano è attualmente allagato.

Il C.O.C. è attivo anche a Fano a seguito di diverse segnalazioni di alberi e rami caduti. Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile sono al lavoro sul territorio. Le criticità maggiori si registrano nelle aree collinari, come Monte Giove e Magliano, e nelle zone costiere, in particolare lungo via Cristoforo Colombo e via Dante Alighieri.

Raffiche di vento in calo ma il Maltempo persiste anche ad Ancona. È comunque operativo il COC, il centro operativo comunale per le emergenze. I responsabili della Protezione Civile comunale, insieme al Comandante della Polizia Locale stanno verificando i danni prodotti dal Maltempo in tutta la città. Due le criticità rilevate: il forte vento che ha raggiunto i 100 km/h – fenomeno ora in attenuazione, con assestamento attorno ai 45 km/h, e la pioggia battente con previsioni meteo non ancora in miglioramento. Le raffiche hanno investito in particolare i borghi dove si concentrano maggiormente le alberature, ma anche il centro città, viali e giardini.

Neve in Piemonte

Continua a nevicare tra le alte valli di Susa e Formazza, con fiocchi a tratti fin sotto i mille metri. Secondo la rete Arpa Piemonte, si rilevano 102 cm al suolo ai 1.740 metri s.l.m. dell’Alpe Veglia – Varzo (VB), 88 cm ai 2.453 metri s.l.m. sopra la frazione di Formazza (VB), 60 cm di Bardonecchia Pranudin (TO) – 2.045 metri s.l.m. e al Colle Bercia di Cesana Torinese (TO) – 2.200m s.l.m.

Vento forte in Liguria

Il maltempo non risparmia la Liguria: diversi interventi sono stati portati a termine durante la notte scorsa dai vigili del fuoco dopo il forte vento che ha bersagliato la provincia di Imperia. La maggior parte ha interessato le località dell’entroterra, da Rocchetta Nervina, a Vessalico, Molini di Prelà e Coldirodi. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’abbattimento di numerosi alberi, insegne e tegole pericolanti. Richieste di soccorso sono arrivate dalla costa, come in via Duca degli Abruzzi, a Sanremo, dove i pompieri sono dovuti accorrere per le lamiere di un tetto che sono volate via.

Neve in Molise

Temperature in diminuzione e neve in Molise dalle prime ore della giornata con fiocchi a Campobasso. La perturbazione interesserà la regione anche per la giornata di domani e porterà neve a quote collinari. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per oggi e le successive 24-30 ore. Previste nevicate al di sopra dei 700-900 metri in ulteriore abbassamento fino a quote di bassa collina, pioggia ad altezze meno elevate. Le temperature, soprattutto nei valori serali, saranno in sensibile diminuzione, i venti forti con rinforzi di burrasca lungo la fascia costiera, il mare da molto mosso ad agitato.

Il forte vento che si è abbattuto sulla costa molisana ha portato alla sospensione dei collegamenti marittimi tra il porto di Termoli e le isole Tremiti.

Come previsto, l’arrivo di aria fredda ha portato le prime nevicate stagionali in Molise, interessando anche le zone collinari. Campobasso si è svegliata sotto una leggera coltre bianca, mentre le nevicate si registrano a partire dai 500-600 metri di altitudine. Copiose precipitazioni hanno imbiancato durante la notte le località sciistiche di Campitello Matese e Capracotta.

Disagi nel Golfo di Napoli

Il forte vento che imperversa da ieri sera nel Golfo di Napoli sta paralizzando i trasporti marittimi per Ischia, Capri e Procida con grosse ripercussioni gli utenti delle vie del mare. Risultano infatti sospese, prevedibilmente per l’intera giornata, le corse degli aliscafi in partenza ed in arrivo per tutte e tre le isole così come sono stati già cancellati numerosi collegamenti operati con navi traghetto.

Notte di maltempo in Sicilia

Pioggia e vento la scorsa notte hanno provocato danni e disagi anche in Sicilia, a Palermo e in provincia. In viale Regione siciliana si sono formati diversi allagamenti che hanno creato non pochi problemi alla circolazione soprattutto nella zona del sottopasso di viale Michelangelo, all’altezza del negozio Trionfante così come nella zona nei pressi dell’ospedale Cervello. Allagamenti anche in viale Resurrezione e in via Ugo La Malfa. A causa del vento diversi alberi e cartelloni pubblicitari sono caduti. Nel centro dell’Asp Enrico Albanese le raffiche di vento hanno causato la caduta di una grossa palma, mentre un cartellone pubblicitario è caduto in via Imperatore Federico nei pressi della rotonda Mandela. Numerosi gli alberi divelti sulla provinciale che porta a San Martino delle Scale.

Maltempo e vento forte flagellano la Sardegna

Il maltempo, con una vera e propria tempesta di vento, sta flagellando la Sardegna da giorni. Nella notte sono stati oltre 20 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Oristano. Il forte vento ha creato diversi disagi alla popolazione, molti gli interventi per caduta di alberi.

Dalla costa occidentale e settentrionale sino alle zone di montagna i venti stanno raggiungendo valori medi sino a burrasca e raffiche fino a tempesta con punte tra i 98 e i 126 km/h. Nella notte le onde hanno superato 6 metri (mare grosso) nel mar di Sardegna. L’intensità del del vento inizierà a calare già questa sera, mentre il maestrale sta portando anche ad un abbassamento delle temperature (-4°C sul Bruncuspina dove ha ripreso a nevicare, e sotto i +10°C a Cagliari).

