Maltempo, inizia il peggioramento: nevica fino in pianura in Piemonte e Lombardia | VIDEO

È iniziato il peggioramento di stampo invernale sull’Italia e la neve sta già cadendo in pianura tra Piemonte e Lombardia. Arrivano immagini di Voghera, località di pianura in provincia di Pavia, imbiancata dalla neve, con un sottile manto che ricopre le strade di bianco. Stesse scene a Tortona, località a 120 metri di quota in provincia di Alessandria, e a Vignole Borbera, località a 243 metri dell’Alessandrino. La neve è arrivata anche in Emilia Romagna, ma per ora cade oltre i 1000-1200 metri sulle zone appenniniche. Nelle prossime ore, si assisterà ad un vero e proprio crollo della quota neve a partire dai settori occidentali e anche in Emilia Romagna la neve si spingerà fino in pianura.

La fase più intensa di questo peggioramento, infatti, inizierà dalla notte, con nevicate abbondanti sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Tanta neve è attesa in Emilia Romagna. Attenzione anche al maltempo, con forti piogge, vento e mareggiate, che condizionerà il giorno dell’Immacolata anche sul resto d’Italia.

Neve in pianura in Lombardia, le immagini da Voghera

