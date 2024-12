Maltempo Sicilia, danni dal forte vento a Messina: chiusi parchi, ville e cimiteri

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia con forte vento, pioggia e neve non ha risparmiato neanche Messina e provincia, dove si registrano alberi e pali abbattuti dal vento. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Alla luce delle condizioni meteo in atto e di quelle previste anche per la giornata di domani, Vigilia di Natale, il sindaco Federico Basile ha disposto un’ordinanza con la quale impone la chiusura fino a domani di parchi, ville comunali e cimiteri.

Per domani, è ancora allerta meteo gialla su quasi tutta la Sicilia: il maltempo condizionerà pesantemente le festività del Natale.

