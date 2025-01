Allerta Meteo, ciclogenesi esplosiva: maltempo straordinario alle porte dell’Europa

MeteoWeb

Un’importante dinamica atmosferica si sta sviluppando sull’Oceano Atlantico, dove la massa d’aria gelida proveniente dagli Stati Uniti entrerà in contatto con aria calda di origine subtropicale, creando un marcato gradiente termico orizzontale. Questo contrasto termico, particolarmente intenso, favorisce una netta accelerazione della corrente a getto polare in quota, una condizione che rappresenta un fattore determinante per la formazione di sistemi di bassa pressione intensi. I modelli meteorologici attuali indicano la possibilità concreta dello sviluppo di un ciclone esplosivo, fenomeno noto come bombogenesi, caratterizzato da un rapido e significativo abbassamento della pressione atmosferica. Questo tipo di ciclone è in grado di generare condizioni meteorologiche estreme, tra cui venti di straordinaria intensità, mareggiate lungo le coste e precipitazioni abbondanti. Secondo le proiezioni, il sistema potrebbe dirigersi verso le coste occidentali dell’Europa, coinvolgendo regioni particolarmente esposte ai suoi effetti.

La ciclogenesi esplosiva, spesso definita “bomba meteorologica” o “bombogenesi”, è un fenomeno atmosferico straordinariamente intenso, caratterizzato da un rapido e drastico abbassamento della pressione atmosferica al centro di un sistema di bassa pressione. Per essere classificato come tale, questo calo deve superare i 24 millibar (hPa) nell’arco di 24 ore, trasformando un comune ciclone in un sistema estremamente potente e distruttivo. La formazione di questi cicloni è strettamente legata a condizioni specifiche, come l’interazione tra masse d’aria di temperature molto diverse, che generano un forte gradiente termico. Questo scenario è tipico, ad esempio, quando aria gelida proveniente dalle regioni polari si scontra con aria più calda e umida subtropicale, innescando un’accelerazione della corrente a getto e una rapida intensificazione del sistema ciclonico.

I cicloni esplosivi si sviluppano principalmente sull’oceano, dove l’assenza di attrito favorisce la loro intensificazione. Tuttavia, gli effetti di queste tempeste possono essere devastanti per le aree costiere e i territori interni. In Europa, i venti generati da una ciclogenesi esplosiva possono raggiungere velocità impressionanti, spesso superando i 140-200 km/h, causando danni significativi a edifici, infrastrutture e vegetazione. Le coste europee, in particolare, possono subire mareggiate con onde alte fino a 10-15 metri, provocando erosione, inondazioni e danni alle comunità costiere. Inoltre, le precipitazioni associate a questi fenomeni sono spesso torrenziali, aumentando il rischio di alluvioni e frane, soprattutto in regioni già vulnerabili.

L’Italia, pur non trovandosi direttamente sul percorso principale di questi cicloni, non è immune agli effetti delle ciclogenesi esplosive. Le regioni tirreniche e le zone appenniniche sono particolarmente esposte a venti forti, con raffiche che possono superare i 100-120 km/h, mentre le coste del Mar Ligure e del Tirreno subiscono frequentemente mareggiate e fenomeni di erosione costiera. Le precipitazioni possono risultare molto abbondanti, soprattutto nelle regioni occidentali e sul versante tirrenico, con il rischio di inondazioni locali. A ciò si aggiungono rapide variazioni termiche, che possono portare ondate di calore fuori stagione seguite da bruschi cali delle temperature.

Un esempio storico significativo degli effetti di una ciclogenesi esplosiva sull’Italia è stato rappresentato dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018. Questo evento ha colpito duramente il Nord-Est del Paese, con venti che hanno raggiunto velocità di 200 km/h e precipitazioni eccezionali che hanno superato i 600 mm in soli tre giorni in alcune località. I danni alle infrastrutture, ai boschi e alle comunità sono stati ingenti, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva e sottolineando la necessità di una maggiore preparazione di fronte a questi eventi estremi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.