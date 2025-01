Allerta Meteo, la violenta Squall-Line che flagella la Sicilia arriva sullo Stretto di Messina e minaccia la Calabria: sarà una notte da paura

MeteoWeb

Qualcuno ha ironizzato sull’allerta meteo, nelle scorse ore, ma probabilmente era troppo presto. E’ sempre bene aspettare la conclusione dell’evento prima di trarre conclusioni affrettate, che significa esporsi a clamorose brutte figure. Il maltempo, infatti, è arrivato ed ha rispettato pienamente le previsioni meteo della vigilia: scenario da allerta rossa, come volevasi dimostrare. Certo, le scuole sono rimaste chiuse senza motivo ma questo è un malcostume ormai tristemente diffuso. E non dipende dai meteorologi, bensì dai Sindaci e quindi dalla solita politica. Non c’è motivo di non andare a scuola quando piove, anche forte. Anzi. Le scuole sono i luoghi più sicuri. E la vita non si ferma per il maltempo. Ma, ripetiamo, sono scelte politiche. In un mondo normale, si va a scuola anche con l’allerta rossa. E’ un dibattito che ha molto poco di meteorologico e non ce ne occuperemo. Preferiamo dedicarci alla meteorologia, anche perchè la situazione è e rimane estrema.

Come possiamo vedere nelle immagini delle fulminazioni in diretta, una violenta Squall-Line temporalesca sta risalendo la Sicilia da sud/ovest verso nord/est e minaccia in modo imminente lo Stretto di Messina e la Calabria, che verranno duramente colpite nella tarda serata e poi nella notte.

Intanto il maltempo sta flagellando in modo molto molto pesante l’estremo Sud. Il vento sud/orientale ha raggiunto velocità pazzesche tra Sicilia Orientale e Calabria, con raffiche di 111km/h a Sigonella (Catania), 96km/h a Reggio Calabria, 91km/h a Pantelleria, 81km/h a Lamezia Terme. In Sicilia abbiamo avuto almeno due tornado: uno tra Avola e Noto, un altro ad Augusta.

Impressionante il dato del vento a Reggio Calabria, in una zona densamente urbanizzata, dove il libeccio soffia impetuoso da ore:

E le piogge sono torrenziali, in tutta l’isola. Spiccano i 327mm giornalieri del Rifugio Citelli, sull’Etna a 1.737 metri di altitudine dove la temperatura è al momento di +2,6°C. La neve sta cadendo copiosa sul vulcano oltre i 1.900 metri di quota, con accumuli di svariati metri di neve fresca. Ma la pioggia cade torrenziale su tutta l’isola: 195mm a Fondachelli, 165mm a Castelmola, 160mm a Palagonia, 155mm a Valguarnera Caropepe, 148mm a Pedara, 142mm a Randazzo, 131mm a Mineo, 122mm ad Enna, 113mm ad Aidone. Una piovuta davvero eccezionale, e non è ancora finita. Da non dimenticare i 77mm di pioggia caduti a Lampedusa e i 62mm a Lampedusa:

In Sicilia sono ore complicate anche per il traffico aereo, con moltissimi voli dirottati. Preoccupa la situazione della sera-notte a Messina, nello Stretto di Messina e in Calabria. Massima attenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.