Tensione Canada, Elon Musk replica a Trudeau: “girl, ciò che dici non ha più importanza”

“Girl (‘ragazza’), non sei più la governatrice del Canada, quindi ciò che dici non ha importanza”. Lo ha scritto Elon Musk in un post su X, rispondendo al premier canadese dimissionario Justin Trudeau, che aveva dichiarato che non c’era “la minima possibilità che il Canada diventi parte degli Stati Uniti”. Nelle ore precedenti il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva pubblicato una mappa con la bandiera degli Usa che copriva anche il territorio canadese, rincarando la dose dopo aver minacciato ieri l’uso della “forza economica”.

