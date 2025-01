Clima, 2024 anno più caldo in in Indonesia

MeteoWeb

L’Indonesia, uno dei maggiori emettitori di gas serra al mondo, ha registrato il suo anno più caldo nel 2024, secondo quanto dichiarato dall’agenzia meteorologica del Paese. La temperatura media dell’aria nel 2024 è salita a +27,5°C, 0,8°C in più rispetto al periodo 1991-2020, secondo i dati pubblicati sul sito dell’agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG). Questi dati si basano sulle informazioni raccolte da 113 stazioni di monitoraggio in tutto il Paese, secondo la stessa fonte. Secondo gli scienziati, l’Indonesia è ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili, una delle principali cause del riscaldamento globale. L’anno scorso, il Paese ha vissuto l’aprile più caldo degli ultimi 40 anni, mentre il caldo estremo ha colpito diverse zone dell’Asia.

Anche Cina e India hanno registrato l’anno più caldo degli ultimi decenni nel 2024. Il cambiamento climatico ha provocato condizioni meteorologiche estreme e caldo record nel 2024, ha avvertito l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) delle Nazioni Unite, prevedendo che l’anno passato sarà il più caldo mai registrato a livello mondiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.